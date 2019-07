Sassuolo, UFFICIALE: ecco il bomber

SASSUOLO CAPUTO UFFICIALE / Il Sassuolo ha il suo nuovo bomber. Con un comunicato diramato attraverso i propri canali ufficiali, il club emiliano ha annunciato l'acquisto di Francesco Caputo dall'Empoli. Classe '87, autore di 16 gol e 3 assist la scorsa stagione, l'attaccante arriva in neroverde a titolo definitivo.

Nei giorni scorsi si era inoltre parlato della possibilità che il giovane Frattesi finisse ad Empoli nell'affare Caputo, ma come raccontato da Calciomercato.it al momento il giocatore è orientato a non accettare la destinazione in attesa di capire cosa farà la Roma che ha il diritto di recompra.