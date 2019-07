VIDEO BUFFON #TESTADIALKOL / Gigi Buffon in prima linea per un progetto importante ed un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, ma non solo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Con un videoselfie, il portiere da poco rientrato allaha lanciato un appello sul bere responsabile a favore del progetto nazionale "Bevi con la Testa" promosso dalla onlus. "Ringraziamo di cuore Gigi Buffon per questo bel videoselfie rivolto ai giovani – ha dichiarato Matteo, presidente della Onlus Generazioni Contatti – è un messaggio importantissimo per sensibilizzare giovani adulti sul bere consapevole, pensate che In Italia si contano ogni giorno 11 morti e 800 feriti dei quali di cui oltre il 25% per cause alcol-correlate e questo è un numero preoccupante che noi dal 2008 cerchiamo di abbassare con i tanti messaggi dei vip che sostengono il progetto".