Milan, si sblocca Bennacer: mancano le firme

MILAN BENNACER / La fase di stallo è stata superata e l'operazione può considerarsi ormai sul binario che porta all'ufficialità. Il Milan ha trovato il suo nuovo playmaker ed affiderà la chiavi del centrocampo, su richiesta del tecnico Marco Giampaolo, a Ismael Bennacer in arrivo dall'Empoli.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti che hanno portato alla definizione di tutti i dettagli dell'operazione. Come anticipato da Calciomercato.it, al calciatore andrà un ingaggio da 1,5 milioni più bonus , mentre con l'Empoli l'intesa era stata già raggiunta sui 15 milioni di euro. Per le firme bisognerà però attendere il rientro in Italia di Bennacer che sta disputando una Coppa d'Africa da protagonista con l'Algeria ed è in semifinale.