CALCIOMERCATO INTER REBIC LUKAKU / Considerato che Icardi è ufficialmente fuori dal progetto, l'Inter di Conte oggi è senza centravanti. Viaggia al rallentatore la trattativa con la Roma per Edin Dzeko, complicata quella per Lukaku col Manchester United dato che gli inglesi chiedono più di 80 milioni di euro. Circa una ventina in più di quanti è disposta a metterne sul piatto la dirigenza nerazzurra. Ecco allora (ri)spuntare delle alternative al 'colosso' di Antwerpen.

Calciomercato Inter, da Rebic a Werner e Llorente: i piani 'alternativi' per l'attacco

La più forte, anche se le caratteristiche sono molto diverse, è rappresentata da Ante Rebic, croato di 25 anni con un passato anonimo alla Fiorentina ma che nelle ultime due stagioni è cresciuto molto nelle file dell'Eintracht Francoforte.

Evolutosi tatticamente (rimane comunque un attaccante esterno), veloce e ben piazzato, il classe '93 gravita da tempo in orbita Inter e ha una valutazione decisamente più abbordabile di Lukaku, ovvero 40 milioni di euro. Su di lui hanno però messo gli occhi altri grandi club, su tutti l'. Secondo 'Tuttosport' l'alternativa all'alternativa è rappresentata poi dal tedesco Timodel, lui più attaccante di Rebic ma anche più costoso. Si parla infatti di una valutazione da almeno 60 milioni di euro... Infine c'è il piano C o a costo zero: Fernando. Vecchia conoscenza die Conte visti i trascorsi alla, il 34enne spagnolo è attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto col Tottenham. Il club targatopotrebbe avergli chiesto di aspettare di legarsi con un'altra società per capire come evolveranno le trattative per i bomber. Il classe '85 nativo di Pamplona sarebbe più un'alternativa di Dzeko, destinato comunque a traslocare a Milano. Presto infatti ci saranno nuovi contatti tra Inter e Roma per limare le distanze