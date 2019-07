ROMA GERSON FLAMENGO / Confermata l'anticipazione di Calciomercato.it: Gerson lascia la Roma e si trasferisce al Flamengo. Questo il comunicato diramato dal club giallorosso: "AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Clube de Regatas do Flamengo l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Gerson Santos da Silva.

Il calciatore brasiliano si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 11,8 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore a un altro club, all'AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l'acquisto.

Il centrocampista ha giocato due stagioni alla Roma, collezionando 42 presenze e siglando due gol. Nel 2018-19 è passato in prestito alla Fiorentina. Il Club augura a Gerson le migliori fortune per il futuro".