MILAN SERI / Il Milan non si ferma a Krunic e Bennacer: dopo aver ufficializzato il serbo e in attesa di fare lo stesso con l'algerino, entrambi provenienti dall'empoli, i rossoneri guardano ancora a centrocampo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

C'è Veretout in cima alla lista del tridentema non solo: come riferisce 'Sky', infatti, la società lombarda avrebbe fatto un sondaggio anche per Jean Michael Seri, 27 anni, centrocampista dele della Nazionale ivoriana. Il calciatore è reduce da una stagione in cui ha disputato 34 partite complessive, mettendo a segno una rete: la retrocessione del club inglese lo mette di fatto sul mercato e il Milan potrerbbe farsi avanti concretamente qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa per Veretout.