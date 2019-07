Napoli, Rog libera il posto per Elmas

NAPOLI ROG ELMAS / Prima le cessioni, poi si potrà tornare ad acquistare.

Lo aveva ribadito nelle scorse ore il presidente Aurelioe le sue parole hanno trovato immediatamente conferma. Proprio nelle ultimissime ore infatti, riferisce 'Sky Sport', l'Eintracht Francoforte avrebbe piazzato l'affondo probabilmente decisivo per l'acquisto di Markodai partenopei che, parallelamente, vanno in chiusura su Eljif Elmas, macedone proveniente dal Fenerbahce, per il quale come anticipato da Calciomercato.it serviranno circa 18 milioni di euro