NAPOLI REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ / "Auguri James": il presidente Aurelio De Laurentiis non dimentica di mandare il suo personale buon compleanno all'attaccante colombiano che oggi festeggia 28 anni. Non lo ha fatto, invece, il Real Madrid: il club spagnolo non ha mancato di fare gli auguri social a Vinicius, brasiliano che oggi compie 19 anni, ma non ha fatto lo stesso con James Rodriguez.

Il segnale di quanto l'exsia completamente fuori dai piani die del club blanco. Come raccontato da Calciomercato.it, per James Rodriguez è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra De Laurentiis e Florentino Perez con gli azzurri che insistono per il prestito del calciatore e gli spagnoli che vorrebbero cederlo a titolo definitivo.