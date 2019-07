Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

SAMPDORIA MURILLO / Jeison è pronto a diventare un nuovo calciatore della: dopo l'accordo del club blucerchiato con il (prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 14 milioni di euro), il difensore colombiano è arrivato questa sera a Genova dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la società ligure. Ai microfoni di 'Sky', il calciatore ha affermato: "Sono felice di tornare in Italia, vediamo come va. La Sampdoria è squadra importante. Mi aspetto di fare tutto al meglio. Un saluto e forza Sampdoria". Murillo lo scorso anno ha vestito anche la maglia del Barcellona sempre in prestito: per lui in blaugrana da gennaio appena quattro apparizioni, due in campionato e due in coppa del Re.