Calciomercato, la classifica dei ricavi dalle cessioni dell'ultimo decennio: Juventus e Roma nella top 10

CALCIOMERCATO CESSIONI / In attesa di capire come si chiuderà la questione (anche legale) tra Barcellona e AtleticoMadrid dopo l'ufficializzazione dell'acquisto di Antoine Griezmann da parte dei blaugrana, i 'Colchoneros' fanno registrare in ogni caso il sorpasso sul Benfica nella speciale classifica dei club che hanno venduto di più nell'ultimo decennio. Dovesse essere confermata la cessione per 120 milioni di euro, infatti, gli spagnoli sarebbero arrivati così ad un totale di 970 milioni di euro incassati dalla vendita di calciatori negli ultimi dieci anni, con un saldo negativo rispetto agli acquisti di soli 7 milioni di euro.

Atletico Madrid 970 milioni di euro Benfica 960 Monaco 917,2 Chelsea 878 Roma 801 Real Madrid 797 Juvenuts 790 Barcellona 779 Porto 765 Liverpool 751

Scavalcato quindi, come detto, il Benfica a quota 960 milioni. Ma i portoghesi, al contrario, hanno poi acquistato nuovi giocatori per 'soli' 370 milioni di euro con un disavanzo di 589 milioni. Nessuno come loro nella top 10 che vede laal quinto posto (801 milioni di cessioni e 811 in acquisti) e laal settimo posto (790 milioni di cessioni e 1,2 miliardi di acquisti). Ecco la top 10: