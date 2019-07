BOLOGNA SASSUOLO OBIANG WEST HAM / Pedro Obiang potrebbe tornare in Serie A: dopo l'esperienza alla Sampdoria, sono ora Bologna e Sassuolo ad aver messo gli occhi sul centrocampista spagnolo di proprietà del West Ham.

Come si legge sul 'The Sun', il club inglese sarebbe pronto a cedere il calciatore, visto l'arrivo di Fornals e la volontà di rinforzare ulteriormente il reparto di mediano: per farlo però gli Hammers chiedono una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Al momento sia Bologna che Sassuolo hanno chiesto il calciatore in prestito con diritto/obbligo di riscatto, una formula che a Londra sembrano non gradire. Il West Ham, infatti, vuole fare cassa per poter poi andare all'assalto dei propri obiettivi in entrata, primo fra tutti Haller dell'