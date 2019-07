CALCIOMERCATO RIFORMA PROCURATORI / Sarà rinviata al prossimo anno la riforma sugli agenti sportivi come spiega a 'calcioefinanza.it', Valerio Giuffrida, agente Fifa. "La proroga è opportuna per evitare di ingolfare il calciomercato estivo, ma altrettanto giusta la decisione di riformare la figura dell'agente sportivo. La liberalizzazione ha permesso a chiunque di inventarsi procuratore, anche ad amici e parenti.

La riforma introduce invece un'opportuna professionalizzazione con relativi obblighi di aggiornamento: il mestiere d'agente richiede preparazione e aggiornamento, si devono conoscere il diritto e la contrattualistica, anche perché gli importi in gioco e i compensi sono spesso rilevanti". Controindicazioni della riforma potrerbbero esserci per agenti extracomunitari: "La norma potrebbe imperdire loro di operare in Italia o almeno complicargli la vita: difficilmente vorranno condividere informazioni sui loro affari con il domiciliatario europeo".