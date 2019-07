LAZIO RADU / Dovrebbe aggregarsi al gruppo in ritiro lunedì sera. Stefan Radu dovrebbe raggiungere Auronzo di Cadore con tre giorni di ritardo rispetto alla squadra, arrivata in serata sotto le Tre Cime di Lavaredo. La società sembra aver accontentato la richiesta di reintegro del giocatore che fino ad una settimana fa sembrava ai ferri corti con il club.

Insomma, anche per la prossima stagione Simonedovrebbe contare sul suo capitano, anche se il romeno ha rinunciato alla fascia da tempo in favore di Lulic. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, laavrebbe prenotato per Radu e per un dirigente su un volo per lunedì pomeriggio ore 15:30 che dall’aeroporto di Fiumicino li porterà a Venezia. Lì saliranno su una macchina della società che li condurrà ad Auronzo. Per Radu sarebbe il 12esimo ritiro.