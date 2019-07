CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ DE LAURENTIIS / Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare, ai microfoni di 'Sky Sport', del caso James Rodriguez, confermando le indiscrezioni di Calciomercato.it e ribadendo la volontà di prendere il colombiano in prestito: “Con James siamo tutti ben disposti a fare sacrifici, ma chiediamo al Real Madrid di farne degli altri. Noi attendiamo che si scongeli la situazione, forse i blancos dovrebbero considerare più avanti che piuttosto che avere in casa un calciatore scontento sarebbe meglio lasciarlo partire, magari in prestito.

Ho letto tante baggianate, non ho mai parlato con Florentino Perez, non ne ho bisogno: ci sono Giuntoli e il nostro amico Jorge Mendes. Se il patron blanco mi chiamasse gli risponderei, ma non abbiamo mai parlato come hanno riportato in maniera imprudente alcuni giornalisti”.

Il presidente del Napoli ha aggiunto, sul rapporto tra il calciatore e Ancelotti: “James sarebbe sicuramente un bel regalo, lui ha reso tantissimo soltanto in due occasioni, entrambe con Carlo Ancelotti. È una super garanzia per lui, sa che sarebbe al centro del nostro progetto e determinante sul campo, credo che lui lo abbia capito, saputo, il mister ci ha parlato e ha saputo motivarlo. Se sono rose, fioriranno, siamo tutti in attesa dei tempi, che diventino più maturi”.