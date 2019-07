Juventus, ore calde per de Ligt: Paratici lascia Milano

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>JUVENTUS PARATICI DE LIGT / Ore febbrili in casaper l'affare che presto porteràin bianconero. Arrivano ulteriori conferme dall'Olanda sull'accordo tra i campioni d'Italia e l'Ajax, con il difensore classe '99 che non partirà per il ritiro in Austria dei 'Lancieri' e sempre più vicino ad approdare alla corte di Sarri per circa 65 milioni di euro più bonus. Un ulteriore segnale dell'imminente trasferimento di de Ligt alla Juve è la partenza da Milano diche nelle scorse ore ha lasciato il quartier generale bianconero a Palazzo Parigi. Il CFO della 'Vecchia Signora' insieme al resto della dirigenza stanno limando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca e il via libera allo sbarco a Torino di de Ligt.