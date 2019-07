VIDEO CM.IT - Lazio in partenza, ma non c'è Radu: le ultime

LAZIO RADU PARTENZA / La Lazio è in viaggio verso Auronzo di Cadore. Sul pullman che ha portato la squadra all’aeroporto di Fiumicino non è presente Stefan Radu.

Il difensore romeno, fino a pochi giorni fa ai ferri corti con la società, avrebbe chiesto il reintegro in rosa , ma verrà accontentato solo nei prossimi giorni. Insomma per vederlo in Veneto bisogna attendere ancora un po’, ma il lieto fine è vicino.

In basso, le immagini dei calciatori biancocelesti