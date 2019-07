Juventus, ecco de Ligt: come cambierà la squadra di Sarri

JUVENTUS DE LIGT / L'attesa dei tifosi bianconeri è quasi terminata: de Ligt non partirà con l'Ajax per il ritiro in Austria ed è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus. In attesa dell'ufficialità dell'affare, Sarri può iniziare a studiare la sua nuova formazione arricchita del difensore classe 1999. Molto probabilmente, infatti, dopo un brevissimo periodo di adattamento alla Serie A, il roccioso centrale olandese andrà ad affiancare Giorgio Chiellini nella difesa titolare.

L'ormai ex capitano dell'potrà garantire all'allenatore toscano maggiore aggressività e anticipi sui diretti avversari e una rapida riconquista della palla.

In altre parole, la coppia formata con il capitano bianconero permetterà a Sarri di schierare una squadra ancora più corta e compatta in grado di dominare il gioco non solo attraverso il possesso palla. Alle spalle, poi, comprimari di assoluto livello: da Bonucci a Rugani, passando per l'emergente Demiral, le alternative non mancheranno di certo. La Juventus si prepara ad accogliere de Ligt.