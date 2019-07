Psg, svolta Thiago Silva

CALCIOMERCATO PSG THIAGO SILVA / Ancora il Psg nel futuro di Thiago Silva. Le ottime prestazioni in Coppa America al fianco di Marquinhos - secondo quanto riportato da 'L'Equipe' - avrebbero rafforzato la posizione del centrale ex Milan.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2020, e la sensazione è che da Parigi, dove la famiglia sta bene, non se ne andrà prima del prossimo anno