CALCIOMERCATO ROMA GERSON FLAMENGO / Nella giornata di ieri 'Calciomercato.it' vi aveva anticipato la visita in Italia di Bruno Spindel, diretor de futebol del Flamengo con l'obiettivo di chiudere per Gerson.

Sono ore calde per il centrocampista verdeoro come confermato anche dall'Ansa che avvalora quanto rivelato da Cm.it sottolineando come dopo aver annunciato l'arrivo del difensore spagnolo Pablo, la dirigenza del Flamengo abbia mostrato un cauto ottimismo per la buona riuscita dell'affare Gerson con fonti vicino al club carioca che hanno precisato che sono partiti per l'Italia il vicepresidente Marcos Braz e il d.s. Bruno Spindel con l'obiettivo di chiudere l'affare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La società brasiliana ha offerto 8 milioni di euro mentre la Roma continua a chiederne 10. Da limare quindi la distanza con i rossoneri che potrebbero anche concedere alla Roma una percentuale del 10% sull'eventuale futura cessione del calciatore.