CALCIOMERCATO MILAN VERETOUT FIORENTINA / Giorni intensi per il Milan che continua l'opera di potenziamento della rosa a disposizione di Marco Giampaolo. Focus sempre attento sul centrocampo dove l'obiettivo numero uno resta Jordan Veretout. Il mediano francese non è stato convocato dalla Fiorentina per l'ICC, ulteriore indizio su un addio che sembra ormai inevitabile.

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport' è attualmente in corso un incontro proprio tra il Milan e la società viola per discutere del trasferimento di Veretout. Presenti a Casa Milan i dirigenti violae Barone, che poi nel pomeriggio dovrebbero avere in agenda l'incontro anche con la. Non è inoltre da escludere anche una chiacchierata con il club rossonero per Pezzella , accostato al Milan nei giorni scorsi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI