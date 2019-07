p>VIDEO CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it , Nicolòha appena terminato le visite mediche. Ora il classe '97, strappato al Cagliari per circa 45 milioni di euro bonus compresi , andrà in sede per firmare il contratto coi nerazzurri fino al. Poi raggiungerà i suoi nuovi compagni e mister, che ha spinto molto per il suo arrivo, nel ritiro di Lugano.

Dall'inviato Giorgio Musso