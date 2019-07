CALCIOMERCATO NAPOLI EVERTON ATLETICO MADRID / La stella più luminosa della Copa America vinta dal Brasile è stata sicuramente quella di Everton, giovane esterno del Gremio che ha trascinato a suon di gol, assist e prestazioni i verdeoro al successo finale. Exploit clamoroso quello del classe 1996 seguito nei mesi scorsi anche dal Milan e che ora ha visto salire esponenzialmente il proprio valore di mercato. Lo sa benissimo il Gremio che punta a piazzare una grande cessione. Secondo quanto riferito da 'Globoesporte' su Everton ci sarebbero anche gli occhi dei Napoli, pronto a battagliare con l'Atletico Madrid.

Gli spagnoli avrebbero già fatto recapitare un'offerta da 35 milioni più 10 di bonusal club di Porto Alegre con gli azzurri che avrebbero già lasciato intendere di poter pareggiare la proposta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dal canto suo il Gremio ha chiarito che per meno di 40 milioni il giocatore non si muoverà, e non verrà avviata alcuna trattativa. Il club di Porto Alegre riceverebbe soltanto il 50% della somma, essendo proprietario solo della metà del cartellino. Il restante è al 10% del Fortaleza, al 10% dell'imprenditore Celso Rigo e al 30% dell'agente Gilmar Veloz. Su Everton inoltre nelle scorse settimane hanno posato i loro occhi oltre al Milan anche Borussia Dortmund e Bayern Monaco.