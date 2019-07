CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Pogba non tornerà alla Juventus. Secondo il 'Daily Mail', Pavel Nedved ha contattato il suo agente Mino Raiola per dirgli che il centrocampista francese non è più un obiettivo dei bianconeri. Evidentemente la società presieduta da Andrea Agnelli ritiene troppo elevati gli eventuali costi dell'operazione.

Ora per il Campione del Mondo, che ha deciso di lasciare il, è corsa solitaria del. Un paio di fonti spagnole, 'El Chiringuito Tv' su tutte, danno per certo il suo approdo alla corte di Zinedine, affare da circa 150-160 milioni di euro compreviso magari di una-due contropartite tecniche. Di recente si sono fatti i nomi di Tonie soprattutto Gareth