CALCIOMERCATO LAZIO JONY MALAGA AL-THANI / Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Jony Rodriguez, esterno spagnolo classe 1991, alla Lazio. Nei giorni scorsi è arrivato all'aeroporto di Fiumicino e ha fatto la foto di rito con la sciarpa della sua nuova squadra, poi la frenata al momento delle visite mediche con i biancocelesti.

Un piccolo intoppo alimentato dalle parole del presidente del, che su Twitter ha commentato: "Penso che Jony abbia fatto un grosso errore, io non ho firmato alcun contratto. E spero per il giocatore che tutto questo si risolva". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Frenata dunque in casa Lazio che però stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' non sembra preoccupare più di tanto i biancocelesti. Il giocatore ha esercitato la clausola rescissoria e tutto ciò comporterà solamente un ritardo nel tesseramento di Jony nella capitale.