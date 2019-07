CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA CANCELO / Futuro lontano dalla Juventus per Joao Cancelo. Reduce da una stagione altalenante, il terzino ormai da tempo non sembra far parte del nuovo progetto tecnico dei bianconeri, che attendono quindi l'offerta giusta per farlo partire. La valutazione si aggira sui 55-60 milioni di euro e poco gradite sembrano le ipotesi di contropartite.

Il Manchester City sembra il club in pole per il portoghese, che piace anche al Barcellona, che può perdere Semedo. Proprio i blaugrana, riporta 'Tuttosport', potrebbero offrire alla Juve uno scambio tutto lusitano con il 25enne originario di Capo Verde. La risposta, però, non si farebbe attendere e sarebbe negativa, considerata, appunto, la volontà di incassare solo cash da parte dei torinesi