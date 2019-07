Espanyol, ESCLUSIVO: Vargas in arrivo, i dettagli dell'affare

CALCIOMERCATO ESPANYOL VARGAS VELEZ - Dopo la prima offerta rispedita al mittente, l'Espanyol ha continuato a lavorare per portare a conclusione la trattativa per Matias Vargas.

Adesso, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il 22enne esterno d'attacco argentino è molto più vicino alla. L'affare è in fase avanzata, si sta lavorando per limare gli accordi tra le parti: al, club nel quale 'El Monito' è cresciuto, andranno 11 milioni di euro e il 20% sulla eventuale futura rivendita, mentre Vargas aveva già raggiunto un principio d'accordo con i catalani per un contratto quinquennale (scadenza 2024).