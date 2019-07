CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA BARONE / Federico Chiesa non si muove da Firenze. A ribadirlo, dopo le tante esternazioni di patron Commisso, è il suo braccio destro, Joe Barone. Conciso il messaggio sul futuro del giocatore in un'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport': "Chiesa resta senza se e senza ma. Fine. Non vedo l’ora di incontrarlo negli Stati Uniti".

Come anticipato da Calciomercato.it, però, la Fiorentina vorrebbe nel caso che fosse lo stesso Chiesa ad esporsi in prima persona, anche con i tifosi, chiedendo espressamente la cessione ai rivali bianconeri. Intanto, ottenuto ormai il pieno gradimento del giocatore, la Juve fa i conti con le richieste dei viola, che partono da valutazione da 60/70 milioni di euro, con la possibilità di inserire contropartite tecniche per abbassare la parte cash.