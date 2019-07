CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD TOTTENHAM / Toby Alderweireld potrebbe essere il prossimo acquisto della Roma. Il difensore del Tottenham infatti sembra essere uno degli indiziati principali a lasciare Londra per approdare all'olbra del Colosseo. Non è detto che ciò avvenga ma intanto il difensore avrebbe già espresso il proprio gradimento per la causa giallorssa. Bisognerà ora far quadrare i conti.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', i capitolini, che sarebbero pronti a offrire al calciatore un quadriennale da tre milioni a stagione, si starebbero avvalendo dell'intermediazione dell'agente Fifa Claudio, il quale a sua volta si starebbe interfacciando con un avvocato inglese, incaricato di chiudere la trattativa. Il club dispera di riuscire a strappare il difensore agli Spurs, versando 10 milioni di euro.

