Milan, Bennacer sempre più vicino: le ultime

MILAN BENNACER / Sono ore decisive per il trasferimento al Milan di Ismail Bennacer. Come riportato da 'Sky Sport', nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti positivi con l'entourage del centrocampista dell'Empoli per l'intesa sull'ingaggio.

Come anticipato da Calciomercato.it, l'accordo tra il Milan e Bennacer può arrivare intorno al milione e mezzo di euro a stagione. Intesa totale, invece, con il club toscano a 15 milioni più bonus. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.