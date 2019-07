Calciomercato Inter, annuncio di Ausilio sull'affare Lukaku

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU AUSILIO / Primo contatto ufficiale tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku.

Intercettato ai microfoni di 'Sky Sport' al rientro dall'Inghilterra, il direttore sportivo nerazzurro Pieroha parlato così del primo incontro con la dirigenza dei 'Red Devils': "C'è stata una presa di contatto ufficiale, come è giusto che sia tra due club importanti come Inter e United". Un commento, poi, sull'arrivo di Barella, che come anticipato da Calciomercato.it sosterrà le visite mediche nella giornata di domani : "È il giocatore che ci ha chiesto? Tutti i giocatori che abbiamo preso sono stati presi in comune accordo con Conte nel rispetto del Fair Play Finanziario".