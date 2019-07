Roma, c'è l'accordo per Mancini: i dettagli dell'operazione

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI / Gianluca Mancini sarà presto un calciatore della Roma.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, i giallorossi hanno raggiunto l'accordo con l'Atalanta per i dettagli dell'operazione , che costerà complessivamente ai capitolini. Il difensore classe '96 si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto e l'affare dovrebbe chiudersi entro le prossime 48 ore. Resta complessa, invece, l'ipotesi, sia per l'ingaggio elevato del belga che per le richieste del, che esige i 25 milioni di sterline della sua clausola rescissoria.