CALCIOMERCATO INTER BARELLA MILANO / Inter, finalmente Barella. Come anticipato in esclusiva da Calciomercato.it, il centrocampista è appena atterrato all'aeroporto di Linate e domani sosterrà le visite mediche di rito per il club nerazzurro.

Il classe 1997 arriva dal Cagliari in prestito oneroso con obbligo di riscatto per 45 milioni di euro complessivi e sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. Pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.