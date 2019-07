BARCELLONA GRIEZMANN / Il tormentone è vicino alla fine: Antoine Griezmann è pronto a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Come riporta 'L'Equipe', il Barcellona avrebbe pagato la clausola del calciatore francese: versati i 120 milioni all'Atletico Madrid necessari per far diventare l'attaccante compagno di squadra di Lionel Messi.

L'accredito sarà completato domani e venerdì è anche il giorno che potrebbe sancire ufficialmente l'inizio dell'avventura del 28enne con la maglia blaugrana: una volta libero dall', Griezmann siglerà un accordo quinquennale con il Barcellona. Dopo il duro scontro degli ultimi giorni, con il comunicato dei Colchoneros e il calciatore che non si è presentato in ritiro, la vicenda è vicina al capolinea: clausola pagata, ora si attende l'ufficialità.