MILAN UPAMECANO / Il Milan continua a cercare un difensore per la rosa di Marco Giampaolo e ha avuto contatti anche con l'agente di Dayot Upamecano: classe 1998, in scadenza di contratto nel 2020 con il Lipsia, il centrale del francese è sicuramente un profilo interessante ma vederlo in rossonero sembrerebbe al momento difficile.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il problema è rappresentato dalla valutazione fatta dalla società tedesca: nonostante il solo anno di contratto, ilnon è disposto a lasciare partire Upamecano per meno di trenta milioni di euro. Cifra molto elevata e che frenerebbe la voglia del Milan di approfondire i discorsi anche se per età e caratteristiche il centrale transalpino rappresenterebbe il profilo ideale per la politica del club rossonero.