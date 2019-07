JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Per Christian Eriksen è arrivato il momento del dentro o fuori: il danese vuole conoscere il suo destino.

Accostato allama seguito soprattutto dal, il trequartista delha il contratto in scadenza nel 2020: questo lo rende molto 'appetitoso' per Florentino Perez che sa comunque checonsidera prioritario l'arrivo di. La trattativa per il francese si preannuncia lunga e complicata ed ecco la volontà del danese di stringere i tempi: come si legge su 'diariogol' avanza l'ipotesi che il calciatore, stanco di attendere un affondo blanco che non arriva, sarebbe pronto al tradimento accettando l'eventuale offerta del. Di certo, il Tottenham non svenderà il suo calciatore anche se la scadenza il prossimi anno costringerà gli Spurs a non sparare troppo alto.