p>ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE SAN SIRO INTER MILAN/ Dopo il contestato ok da parte dell', stando a quanto riportato dall''Eco di Bergamo', anche ilavrebbe acconsentito a far disputare le partite di Champions League dell'a San Siro. Per le ultime notizie sulle competizioni continentali---> clicca qui!

La decisione del club rossonero sarebbe arrivata nel pomeriggio e potrebbe garantire al club orobico un palcoscenico di assoluto spessore per le sfide interne di Champions nella prossima stagione.