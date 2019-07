CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / L'incontro tanto atteso è andato in scena oggi: il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha incontrato i dirigenti del Manchester United per Romelu Lukaku.

Un vertice terminato nel tardo pomeriggio e durante il quale la società nerazzurra ha ufficializzato la volontà di acquistare l'attaccante belga, il nome richiesto da Antonioper il suo reparto offensivo. Un faccia a faccia che, come riferisce 'Sky', ha avuto un esito interlocutorio: le due società partono da posizioni distanti con il Manchester United che cheihde circa 75 milioni di euro e l'Inter che punterebbe ad uno sconto e a dilazionare il pagamento in più rate. Il primo incontro è andato in scena: l'Inter ha presentato le sue carte ed ora attende la risposta del Manchester United che arriverà nei prossimi giorni.