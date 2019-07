CALCIOMERCATO INTER DANI ALVES CITY / Si prospettano giorni intensi per il futuro di Dani Alves: il terzino brasiliano è svincolato ed è alla ricerca di un nuovo progetto. Accostato all'Inter, il calciatore è reduce dalla vittoria della Copa America con il Brasile ed è ora atteso a Barcellona.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

I trasferimenti più importanti sono però quelli in programma da parte dei suoi agenti: come riferisce 'goal.com', infatti, nei prossimi giorni i procuratori di Dani Alves sono attesi a Milano per parlare con l'Inter del futuro dell'ex. I bianconeri potrebbero essere indirettamente interessati alla trattativa: sul brasiliano c'è, infatti, anche ildi. Dovesse concretizzarsi la pista inglese per, i citizens potrebbero mollare Cancelo, terzino portoghese da tempo segnalato nel mirino del manager del club di Manchester. Intreccio servito con i prossimi giorni che potrebbero rivelarsi bollenti...