MILAN GASTON PEREIRO / Continua la caccia ai rinforzi per il Milan: un nome già accostato in passato ai rossoneri è Gaston Pereiro, 24 anni, trequartista uruguaiano del Psv Eindhoven.

Come riferisce la 'gazzetta.it', il calciatore è stato proposto al club italiano che ora sta valutando l'idoneità tecnico, tattica ed economica al progetto. Gaston Pereiro, capace di giocare anche sull'esterno, ha il contratto in scadenza nel 2020: su questo si punterebbe per far abbassare la richiesta economica della società olandese che attualmente si attesa intorno ai 15 milioni di euro. Da vincere la concorrenza del Watford che è molto interessato al calciatore che comunque non rappresenta una priorità per il Milan.