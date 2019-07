FIORENTINA BIRAGHI FUTURO/ Ascoltato ai microfoni di 'Sky Sport', Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato del ritiro estivo e di calciomercato, spostando il focus sul suo futuro: "Sono felice di essere qui, mi serve ancora qualche giorno per riprendermi al top.

Le vacanze le ho trascorse cercando di guarire dall'infortunio, è una parte del nostro lavoro". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Biraghi ha poi aggiunto: "Sono contento di essere parte del nuovo progetto e non voglio andarmene. Non mi va di lasciare questa società fino a quando non arriveranno buoni risultati e credo che con il giusto criterio si possa fare".