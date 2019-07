SASSUOLO TOLJAN / E' ufficiale: Jeremy Toljan è un nuovo calciatore del Sassuolo: il club neroverde ha ufficializzato l'arrivo dal Borussia Dortmund del terzino tedesco.

Il 24enne è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto: domani è prevista la sua presentazione al Mapei Stadium, insieme all'altro nuovo acquisto della società di patron Squinzi, Marco. Toljan lo scorso anno ha giocato da gennaio in poi in prestito in Scozia, con la maglia del: nella sua carriera il classe 1994 ha vestito anche la maglia dell'