FIORENTINA MEDEL / Oltre a Kevin Prince Boateng, la Fiorentina pensa anche a Gary Medel: il centrocampista cileno farebbe parte di quei profili esperti che Daniele Pradè vorrebbe inserire in rosa per dare più solidità allo spopgliatoio di Vincenzo Montella.

Come riferisce 'La Nazione', ci sarebbero già stati contatti positivi con il che sarebbe pronto a cedere l'ex per circa 6 milioni di euro: una cifra considerata giusta dalla dirigenza viola. La trattativa è nata, quindi, con Medel che - come Boateng - rappresenterebbe lo zoccolo duro della squadra di Montella, le colonne che dovrebbe tenere in piedi la baracca anche nei momenti difficili, ciò che è mancato nella scorsa stagione.