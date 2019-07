Brescia, è UFFICIALE l'arrivo di Joronen

CALCIOMERCATO BRESCIA JORONEN UFFICIALE CORINI - Il Brescia ha il numero 1 per la prossima stagione di Serie A.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club di Massimo Cellino ha annunciato l'arrivo in Italia di Jesse Joronen: "Il calciatore si lega al Brescia Calcio per le prossime tre stagioni. Il portiere, classe 93 nell'ultima stagione vanta 31 presenze in campionato con il FC Copenhagen e 6 presenze in Europa League".