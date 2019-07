CALCIOMERCATO ROMA MILAN SCHICK SILVA / Di Schick e Andrè Silva si è parlato di un possibile scambio di prestiti, come raccontato da Calciomercato.it: il futuro dei due attaccanti di Roma e Milan continua ad intrecciarsi e ora le notizie arrivato dalla Francia. Qui il Marsiglia è alla ricerca di un attaccante che possa prendere il posto di Mario Balotelli, svincolatosi a giugno.

I francesi, riporta 'La Provence', avrebbe messo tra i loro obiettivi anche: per entrambi si parla di un possibile prestito, una formula che non troverebbe il pieno consenso delle due società. Come raccontato dalla nostra redazione, la Roma è pronta ad ascoltare offerte importanti per l'ex Sampdoria , che ha pretendenti anche in Germania; stessa cosa per ilche vorrebbe monetizzare eventuali cessioni in modo da poter poi sfruttare il ricavato in entrata.