LECCE LAPADULA / Affare fatto: intesa raggiunta tra Lecce, Genoa e Lapadula per il trasferimento dell'attaccante nel club pugliese. Il calciatore, ex Milan, è già arrivato in città ed è pronto a sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con la società giallorossa.

Lapadula arriva in prestito con diritto di riscatto con il Genoa che dovrebbe contribuire in parte al pagamento dell'ingaggio. La pista Lapadula si è accesa in maniera concreta dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a. Dal club ligure il Lecce acquisterà anche: anche in questo caso l'annuncio potrebbe arrivare a breve. Il Lecce di Liverani è pronto ad abbracciare un doppio rinforzo.