INTER ICARDI NAPOLI DE LAURENTIIS / E' di oggi la notizia di un possibile incontro segreto tra Wanda Narae il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per discutere del futuro di Mauro Icardi. A parlarne a 'Kiss Kiss Napoli' è il patron azzurro che torna a smentire l'interesse per l'attaccante argentino: "Incontro con Wanda Nara? E' una stupidaggine colossale: l'ho incontrata tre annni fa, non ho nessuna intenzione di incontrarla di nuovo. Mi è stato sufficiente quell'incontro e non credo ne sia necessario un altro.

Icardi non rientra nelle necessità attuali, lo ha detto anche. Lo chiesi in un altro momento storico".

Nel corso dell'intervento De Laurentiis ha parlato anche di James Rodriguez: "(Squilla il telefono) E' James? Magari. James è nei nostri cuori e soprattutto di chi lo ha allenato, Carletto. Il problema è che dobbiamo fare i conti con il Real Madrid: noi siamo duri, non vogliamo cedere a richieste che troviamo ingiuste. Vediamo e speriamo: non abbiamo fretta, siamo già una squadra molto forte, dobbiamo fare colpi se sono realizzabili. Sapete che i colpi si fanno in due: vogliamo acquistare senza commettere errori".