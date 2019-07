Calciomercato Inter, Lukaku si allena: chiarito il giallo

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Arrivano chiarimenti sul 'giallo' Lukaku. In mattinata, era giunta notizia che l'attaccante belga non si stesse allenando con il Manchester United nel corso della seduta a Perth, nella tournée australiana. Un particolare che sembrava poter dare il 'la' definitivo al trasferimento del giocatore all'Inter.

Come però chiarito da un video diffuso su Twitter da Stefanodella P&P Sport Management, il belga si è allenato a parte in palestra. E' arrivata la rettifica anche da parte di Samuel, giornalista del 'Manchester Evening News', che aveva diffuso inizialmente la notizia. Sul proprio profilo Twitter, ha spiegato che Lukaku e, così come dichiarato anche dal Manchester United, hanno svolto allenamento differenziato in palestra. Nello specifico, sembrerebbe che Lukaku abbia 'un piccolo problema fisico', per il quale è stato scelto di non rischiarlo. Ecco il video dell'allenamento di Lukaku: