SONDAGGIO CM.IT - Juve-Icardi meglio di Inter-Lukaku!

SONDAGGIO CM.IT CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI INTER LUKAKU / Vero e proprio domino degli attaccanti che può riguardare diverse squadre in Serie A. Trattative in corso che potrebbero portare Mauro Icardi alla Juventus, Romelu Lukaku all'Inter e Gonzalo Higuain alla Roma.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore