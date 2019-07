MEMORIAL JO COX / E' arrivato alla quarta edizione il Trofeo di calcio a 5 'Memorial Jo Cox': martedì 16 luglio 2019 la Nazionale Femminile Parlamentari sfiderà una Rappresentativa di giornaliste nell'ambito del torneo, organizzato dal CSI Roma, in collaborazione con l'Associazione Italiana Calciatori. Il calcio d’inizio del match, che si disputerà presso gli impianti del CSI Roma in Lungotevere Flaminio, 55, è previsto per le ore 20.30: dedicato alla memoria della parlamentare inglese Jo Cox, barbaramente assassinata per le sue idee politiche, anche quest'anno il Trofeo di calcio a 5 "Memorial Jo Cox" si disputerà nell’ambito di Estate CSI 201, evento di chiusura della stagione sportiva del CSI Roma.

L'albo della manifestazione vede attualmente in vantaggio la selezione delle giornaliste, allenate da Enrico Varriale, vincitrici di due edizioni, contro un solo successo delle parlamentari allenate da Katia Serra e da Diana Bellucci.

La partita sarà anche l'occasione per promuovere il progetto AIC #FACCIAMOGLIUOMINI contro la violenza sulle donne.

Ecco l'elenco delle partecipanti all'edizione 2019:

Nazionale Femminile Parlamentari

Lia Quartapelle - Partito Democratico

Anna Ascani - Partito Democratico

Lorenza Bonaccorsi - Partito Democratico

Veronica Giannone - già Movimento 5 Stelle, ora Gruppo Misto

Laura Paxia - Movimento 5 Stelle

Chiara Gribaudo - Partito Democratico

Maria Pallini - Movimento 5 Stelle

Alessandra Carbonaro - Movimento 5 Stelle

CT: Katia Serra

Diana Bellucci

Rappresentativa Giornaliste:

Sara Del Vecchio - Pedius

Marina De Ghantuz Cubbe - La Repubblica

Sara Meini - Rai

Susanna Marcellini - Radio Radio

Valentina Renzopaoli - Affaritaliani

Maria Sara Farci - TV 2000

Valentina Ciaccio - O.ma.r.

Ilaria Chimenti - TV 2000

Angela Nasone - Centro Suono Sport

Valentina Lupia - La Repubblica

Monica Guerzoni - Corriere della Sera

Allenatori: Enrico Varriale

Fernando Ruscito