CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGO VALENCIA ESCLUSIVO AGENTE /Rodrigo è da mesi uno dei primi nomi sulla lista per il calciomercato del Napoli, ma oggi il presidente De Laurentiis ha allontanato il suo acquisto: "Preferisce restare in Spagna. Ce lo ha detto e ne prendiamo atto".

Affare impossibile, quindi? Non secondoche, ai microfoni di Calciomercato.it , ha dichiarato: "Le parole del presidente del Napoli? Qualsiasi grande squadra come quella azzurra sarebbe un'ottima scelta per Rodrigo, che però ha un contratto col Valencia". Per il padre e agente dell'attaccante, quindi, l'ipotesi partenopea non è ancora da scartare: "Serve l'accordo tra i club e al momento non ho novità, commenterò solo quando ci saranno le firme. Tempo al tempo…".